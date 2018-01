Iraanse staatstelevisie: agent doodgeschoten door betoger

Bij een betoging tegen de regering in de Iraanse stad Najafabad zou een politieagent zijn doodgeschoten. Een woordvoerder van de politie zei tegen de Iraanse staatstelevisie dat een demonstrant verantwoordelijk is voor zijn dood. Drie andere agenten zouden gewond zijn geraakt.

Volgens de woordvoerder is de agent met een jachtgeweer doodgeschoten. Als het klopt zou dat de eerste dode zijn aan de kant van de Iraanse veiligheidsdiensten. Het dodental staat volgens de officiële cijfers op twaalf, maar onduidelijk is waar die doden zijn gevallen. Het gaat in alle gevallen om betogers.

Sinds donderdag wordt op verschillende plaatsen in Iran gedemonstreerd. Aanvankelijk gebeurde dat tegen de stijgende prijzen van voedsel en brandstof, maar al gauw richtten veel demonstranten hun woede op het Iraanse regime. Dat soort demonstraties zijn zeldzaam in het land, waar voor het laatst in 2009 op grote schaal is gedemonstreerd tegen de regering.

Woede

Ook in de hoofdstad Teheran, en dorpen en steden rond de grote stad Isfahan wordt vandaag gedemonstreerd. Op sociale media worden ook betogingen in het oostelijk gelegen Birjand en in Kermanshah in het westen gemeld. Onduidelijk is hoe groot die demonstraties zijn.

Vooralsnog hebben geen groeperingen of personen zich opgeworpen als leiders van de demonstranten en lijken demonstranten ook verschillende doelen te hebben. Wat hen lijkt te binden is de woede tegen de regering van president Rohani en diens starre regels. Volgens correspondent Thomas Erdbrink zien de leiders niet in hoe de Iraniërs zijn veranderd. "Ze blijven vasthouden aan die regels en aan die ideologie. Dan krijg je dit soort protesten."

Op de Iraanse staatstelevisie, de spreekbuis van de regering, wordt gemeld dat demonstranten hebben geprobeerd politiebureau's en militaire bases in te nemen. Waar dat is geprobeerd, is niet bekendgemaakt.

Rohani: buitenlandse beïnvloeding

Via sociale media worden beelden verspreid waarop te zien is dat veiligheidsdiensten het vuur openen op demonstranten. Dat soort video's zijn, net als informatie die via de staatsmedia wordt verspreid, moeilijk te verifiëren.

Onder anderen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump hebben hun steun uitgesproken voor de demonstraties tegen het regime. Hoewel beide leiders ontkennen dat hun land betrokken is bij de protesten in Iran, sterken die steunverklaringen de opvatting van Rohani dat buitenlandse tegenstanders medeverantwoordelijk zijn voor de acties.

Netanyahu verwijt andere regeringen dat zij de demonstranten niet steunen. "Helaas kijken veel Europese regeringen stilzwijgend toe terwijl heldhaftige Iraniërs op straat in elkaar worden geslagen. Dat mag niet gebeuren, en ik zal niet stil blijven", zei hij. Duitsland roept Rohani op het recht op demonstratie te respecteren.