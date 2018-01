Gevonden lichaam Leeuwarden is van vermiste Remon Bruinsma

Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden in een singel in het centrum van Leeuwarden is van de vermiste student Remon Bruinsma. Hoe Bruinsma in de gracht is terechtgekomen, wordt nog onderzocht.

De 18-jarige Bruinsma werd sinds begin december vermist. Hij zou toen na een uitgaansavond bij een vriend blijven slapen, maar is daar nooit aangekomen. In de nacht van 1 december is hij rond 03.00 uur nog gezien door een cafémedewerker en agenten. Hij zat toen voor een kledingwinkel en zou goed aanspreekbaar zijn geweest.