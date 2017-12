Pubs in Londen omgebouwd tot appartementen, maar soms grijpt de buurt in

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, kondigde recentelijk maatregelen aan om de pubcultuur te redden. Zo wil hij het bouwen van nieuwe pubs stimuleren. Ook bij de Britse regering is er aandacht voor. De minister van Financiën besloot vorige maand in zijn begroting dat de accijnzen op bier, fris en de meeste sterke drank worden bevroren. "Om onze geweldige Britse pubs te ondersteunen", zo riep hij in het parlement.

Maar dat is een druppel op de gloeiende plaat. Het eigenlijke probleem wordt daarmee niet opgelost: de projectontwikkelaars en investeerders blijven kroegen opkopen. "Natuurlijk moet de regering meer doen", zegt een vaste klant van The Golden Lion, ook in Noord-Londen. "Maar ik denk niet dat ze echt hun best doen om uitgaansmogelijkheden voor de arbeidersklasse te redden."