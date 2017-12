Dodelijk vuurwerkongeluk Swifterbant: 'Het was in één keer boem'

De hulpverleners proberen ook een inschatting te maken wie er binnen een paar weken weer bovenop is en wie er mogelijk meer hulp nodig heeft. "In dat laatste geval noteren we een naam en doen we ze later een aanbod. Dan ga je een heel ander traject in."

Swifterbant is volgens de burgemeester een hechte gemeenschap. Mensen kennen elkaar en zeggen elkaar gedag. "Dat merk je nu ook. De mensen in de buurt staan schouder aan schouder. Ze zijn er echt voor elkaar, dat is hartverwarmend om te zien."

De vragen van de bewoners kon de burgemeester vanavond niet allemaal beantwoorden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het vuurwerkongeluk.