Turkije waarschuwt Griekenland voor gevolgen opvang coupplegers

Turkije heeft Griekenland gewaarschuwd dat de relatie tussen de buurlanden ernstig verslechtert en dat de samenwerking op allerlei gebied op losse schroeven staat. Turkije is woedend nu Griekenland asiel heeft verleend aan een Turkse soldaat die vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij de couppoging in Turkije.

Het gaat om een van acht Turkse militairen die direct na de mislukte coup met een helikopter naar Noord-Griekenland vlogen. Het asielverzoek van zeven van hen is afgewezen, maar het Griekse hooggerechtshof oordeelde in januari dat ze niet mochten worden uitgeleverd. Turkije was daar al kwaad over en daar komt nu bij dat de achtste militair wel asiel krijgt. De acht zijn in Turkije bij verstek al schuldig bevonden aan hoogverraad.

De Griekse regering heeft inmiddels beroep aangetekend tegen het besluit van de Griekse asielcommissie, bestaande uit rechters en deskundigen, om de Turk asiel te verlenen.

Ruzie over Cyprus en onbewoonde eilanden

Volgens Turkije wordt Griekenland een veilige haven voor coupplegers. Sinds de couppoging zijn zo'n duizend Turken naar Griekenland gevlucht om asiel aan te vragen. Het Griekse hof vindt dat ze niet moeten worden uitgeleverd omdat ze in Turkije mogelijk geen eerlijk proces krijgen en gemarteld worden.

Griekenland en Turkije hebben sinds de jaren 70 al diverse malen ernstige conflicten gehad, onder meer over de verdeling van Cyprus en over onbewoonde eilanden in de Egeïsche Zee.