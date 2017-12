Oud-voetballer George Weah president van Liberia

Oud-topvoetballer George Weah wordt de nieuwe president van Liberia. De centrale kiescommissie in het Afrikaanse land zegt dat hij na het tellen van ruim 98 procent van de stemmen op 61,5 procent staat. Zijn grootste concurrent, vicepresident Joseph Boakoi, staat op 38,5 procent.

Weah wordt de opvolger van Ellen Johnson Sirleaf, van wie hij in 2005 de verkiezingen verloor. Tegenstanders voerden toen aan dat hij onvoldoende ervaring en opleiding had, omdat hij zijn middelbare school niet eens had afgemaakt. Weah besloot daarop bedrijfskunde en rechten te gaan studeren aan een universiteit in Florida.

Sirleaf, een ervaren jurist, werd de eerste vrouwelijke president in Afrika. Zij was dit jaar niet herkiesbaar.

Wereldvoetballer van het Jaar

Weah voetbalde bij Paris Saint-Germain en AC Milan en speelde zestig interlands. In 1995 werd hij gekozen tot Wereldvoetballer van het Jaar.

