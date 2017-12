Man die dochter bezwangerde komt niet voorwaardelijk vrij

Een 58-jarige man uit Groningen die zijn destijds 11-jarige dochter zwanger maakte, komt niet in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland vandaag bepaald.

De man werd in 2013 in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel. Hij heeft inmiddels twee derde van die straf uitgezeten, maar de rechtbank acht het door het Openbaar Ministerie benoemde gevaar op recidive reëel en heeft besloten dat hij daarom niet in aanmerking komt voor voorwaardelijke vrijlating.

De man wilde niet meewerken aan de behandeling van zijn stoornis. De rechter is het echter met het OM eens dat de veroordeelde behandeld moet worden.

Eerder misbruik

Het meisje beviel in 2011 onverwacht tijdens een schoolreisje. Ze bleek jarenlang te zijn misbruikt door haar vader. De man werd in 1995 al eens veroordeeld voor misbruik van een van zijn andere kinderen. In 2004 kreeg hij echter het ouderlijke gezag over het slachtoffer in de huidige zaak terug, omdat de rechter niet op de hoogte was van zijn eerdere veroordeling.

Omdat de man ook toen weigerde mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum, liet de behandeling van de zaak lang op zich wachten. Er kon niet worden vastgesteld dat de man ontoerekeningsvatbaar was. Als gevolg daarvan kon geen tbs worden geëist.