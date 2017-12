ProRail: recordaantal treinen rijdt op tijd

Goed nieuws, maar...

"Het is allemaal zeker goed nieuws , zegt Chris Vonk van reizigersorganisatie Rover. "Maar echt goed nieuws is als de treinen voor 100 procent op tijd rijden. Helemaal kan je dat misschien niet halen, maar 90 procent is niet iets om trots op te zijn. Je moet gewoon volgens de dienstregeling rijden."

Rikus Spithorst van Maatschappij voor beter OV sluit zich daarbij aan. "Het is goed nieuws, maar met kanttekeningen. Neem die 90 procent op tijd. Dat betekent dat een forens die 5 keer per week heen en weer reist, een van de tien keer vertraging heeft."

"We hebben het dan nog niet over het comfort gehad", zegt Spithorst. "Mensen moeten geregeld staan omdat de trein te druk is. In sommige gevallen kunnen mensen zelfs niet mee."

Toch ziet Chris Vonk van Rover het aantal klachten afnemen. "Er zijn dit jaar echt minder klachten. Wel blijven er een aantal knelpunten bestaan. Vooral tussen Amersfoort en Utrecht en tussen Nijmegen en Utrecht. Daar moet meer spoor bij."