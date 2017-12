Grote gevangenenruil in Oost-Oekraïne

De Oekraïense regering laat honderden gevangenen vrij en krijgt daar 74 gevangenen van de pro-Russische rebellen voor terug. Het gaat om de grootste gevangenenruil sinds het uitbreken van het conflict in het land in 2014.

De autoriteiten in Kiev hebben 306 gevangenen vrijgelaten, maar enkele tientallen kozen er volgens het Russische persbureau Interfax voor om niet mee te gaan naar het officiële uitwisselpunt: een militaire controlepost in het oosten van Oekraïne. De rebellen lieten als tegenprestatie 74 mensen vrij, van wie een weigerde terug te gaan naar Kiev.

De gevangenenruil is onderdeel van het akkoord van Minsk dat de regering in Kiev en separatisten in het oosten van Oekraïne eerder sloten.