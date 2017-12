Twee terrorismeverdachten Rotterdam langer vast

Twee van de vier mannen die op Kerstavond werden gearresteerd in Rotterdam voor betrokkenheid bij terrorisme blijven langer vastzitten. De twee anderen zijn vrijgelaten.

De twee verdachten die nog vastzitten, worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Het gaat om een 29-jarige Zweed en een man uit Vlaardingen van 21 jaar oud.

De twee andere mannen, uit Gouda en Delft, worden niet langer vastgehouden. Volgens het OM is vooralsnog niet gebleken dat zij bij terrorisme betrokken zijn.

Buitenlandse tip

De politie was de vier op het spoor gekomen na een tip van een buitenlandse veiligheidsdienst. Die had de Nederlandse politie gewaarschuwd voor de Zweed, die zondagmiddag van Stockholm naar Nederland vloog. De man was volgens de buitenlandse dienst mogelijk betrokken bij terrorisme.

De Zweed werd een paar uur later samen met de drie anderen aangehouden in het centrum van Rotterdam door een speciale eenheid van de politie. Na de arrestaties werden woningen in Vlaardingen, Delft en Gouda doorzocht. Daarbij werden computers en mobiele telefoons in beslag genomen.

Het OM benadrukte gisteren dat er geen concrete informatie is die erop wijst dat een aanslag ophanden is, maar dat er geen enkel risico wordt genomen.