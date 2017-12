Vier terrorisme-verdachten aangehouden op Kerstavond in Rotterdam

Geen risico genomen

In de woningen zijn geen wapens of explosieven gevonden. Wel zijn computers en mobiele telefoons in beslag genomen. De vier mannen zitten vast en worden verhoord.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM is er geen concrete informatie die wijst op een aanslag. "Maar in het voorkomen van een terreuraanslag nemen het OM en de politie geen enkel risico. Een aanwijzing kan voldoende zijn om in te grijpen."

Overal glas

Op Facebook schrijft een vrouw van wie de woning is doorzocht dat ze is "geterroriseerd" in haar eigen huis. De vrouw heeft het bericht geplaatst op de Facebookpagina van Project A, een organisatie die zich inzet voor moslimgevangenen in nood. Hier werd gisteren ook een oproep geplaatst om te bidden voor de mannen die gearresteerd zijn.

Volgens de vrouw is haar achterdeur vernield, ligt er overal glas en zijn haar spullen en kleren overhoop gehaald. Zelf was ze op het moment van de inval niet thuis en ook in een ander huis was op het moment van de inval niemand aanwezig. Eén vrouw zou tijdens de inval wel thuis zijn geweest.