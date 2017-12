Hof draait celstraf van twaalf jaar terug, misdaad helemaal niet bewezen

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zoals verwacht een man uit Turkije vrijgesproken van het doden van Michael de Vrieze uit het Friese Burum. De rechtbank in Groningen had de verdachte in 2013 tot een celstraf van twaalf jaar veroordeeld wegens doodslag, onder meer omdat er in de woning van de verdachte bloed van De Vrieze was aangetroffen.

De hoeveelheid aangetroffen bloed, stelde het NFI, bedroeg niet meer dan een kwart van de inhoud van een borrelglas. Het hof oordeelt nu dat dat te weinig is om te kunnen zeggen dat in de woning aanzienlijk bloedverlies en dus een misdrijf heeft plaatsgevonden. Ook is er geen bewijs dat verdachte Cafer C. het bloed heeft geprobeerd te verwijderen.

Het hof oordeelde in 2015 al in een tussenvonnis dat de 43-jarige C. voorlopig moest worden vrijgelaten, omdat er vermoedelijk te weinig bewijs is.

Bloed

De 45-jarige De Vrieze verdween in 2010, na een bezoek aan een casino in Groningen. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Wel werd er kort na zijn verdwijning geld van hem opgenomen, waarbij vaak verkeerde pincodes werden ingetoetst.

Het politieonderzoek leidde naar C. die in het bezit was van een creditkaart en id-kaart van De Vrieze. C. was na de verdwijning van De Vrieze naar het buitenland vertrokken. Hij werd in 2011 in Moskou opgepakt en een jaar later aan Nederland uitgeleverd.