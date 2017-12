'Wij zijn stil': geschokte reacties op overlijden Joost Karhof

"Joost was een geweldige collega", schrijft Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje in een In Memoriam. "Sociaal, dienstbaar, betrokken, wars van Hilversumse maniertjes en ijdelheid."

Oranje: "Hij was een presentator van grote degelijkheid: betrouwbaar, nooit interviewend onder de gordel, altijd goed geïnformeerd. En: sympathiek, die eigenschap kwam uit bijna alle kijkersonderzoeken."

Condoleances uit Den Haag

Karhof werkte jarenlang op het Binnenhof en dus komen er ook uit politiek Den Haag veel reacties op zijn overlijden.

"Geen woorden voor", zegt oud-SP-leider Emile Roemer. CDA-leider Buma: "Hij was een deskundig journalist die zijn vak verstond." "Niet te geloven", zegt VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke.