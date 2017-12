Krol zegt sorry maar maakt geen excuses in pistachenoten-rel

50Plus-leider Henk Krol geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt in het pistachenoten-relletje met Iran, maar zal daar geen excuses voor aanbieden.

"Ik heb in mijn leven al zo vaak sorry gezegd, daar kan deze ook bij. Excuses aanbieden vind ik een stapje te ver", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Eigen onderzoek

Krol gooide vorige week voor de camera van PowNews een zakje pistachenootjes in de prullenbak dat hij van de ambassadeur van Iran had gekregen. Hij meende op basis van eigen onderzoek dat deze kerstattentie alleen naar mannelijke Kamerleden was gestuurd en vond dat beledigend voor zijn vrouwelijke collega's.

Maar Krol vergiste zich: de ambassadeur had de nootjes alleen naar de fractievoorzitters en de buitenlandwoordvoerders gestuurd, de mannelijke én de vrouwelijke. In Iran leidde de kwestie tot woede in het parlement.

Oei

Toch heeft Krol geen spijt van zijn actie. "Als ik zie dat het zelfs een discussie is geworden in het Iraanse parlement, dan denk ik: oei, je hebt dus wel een hele gevoelige snaar geraakt. En als dat het begin is van een discussie die zorgt voor iets beters, dan ben ik oprecht heel blij."