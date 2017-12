Woede in Iran om nootjes Henk Krol

In het Iraanse parlement is boos gereageerd op Henk Krol die in een uitzending van PowNews een kerstgeschenk van de Iraanse ambassadeur weggooit. De ambassadeur had als kerstcadeau zakjes pistachenootjes aan Kamerleden gegeven, maar Krol had begrepen dat alleen mannelijke parlementariërs een zakje hadden gekregen, en daar was de voorman van 50Plus niet van gediend.

"Het is natuurlijk idioot dat je in een land als Nederland ambassadeur bent en dan de vrouwelijke Kamerleden overslaat. Nou, bij mij heeft hij zich vergist", zei Krol over het geschenk nadat hij het zakje had leeggegooid in een prullenbak.

'Vrouwen hebben wel nootjes gekregen'

Volgens de ambassade klopt dat niet en hebben verschillende vrouwen ook een zakje nootjes gekregen. De missie zegt dat Krol zijn huiswerk niet goed heeft gedaan en dat hij een negatieve houding heeft ten opzichte van Iran. Alleen de fractievoorzitters en buitenlandwoordvoerders zouden de nootjes hebben gekregen. Pistachenootjes zijn een van de belangrijkste exportproducten van Iran.

Het Iraanse parlementslid Hossein Naqavi Hosseini zegt tegen het Iraanse persbureau MNA zelfs dat hij Krols actie een "onmenselijke reactie op een menselijke daad" vindt. Hosseini zit in de parlementaire commissie die gaat over nationale veiligheid en buitenlandse zaken. De ambassade zou veel telefoontjes krijgen van in Nederland wonende Iraniërs die excuses willen van Krol.