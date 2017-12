Topless activiste probeert kindje Jezus te stelen bij Sint-Pieter

Een activiste met ontbloot bovenlijf heeft geprobeerd het beeld van kindje Jezus te stelen uit de kerststal op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De vrouw van de vrouwenrechtenbeweging Femen beklom de kerststal, maar kon worden tegengehouden door de politie, die haar arresteerde.

Volgens Femen heet de activiste Alisa Vinogradova. Ze klom over de omheining en rende op de kerststal af terwijl ze "God is een vrouw" riep. Die tekst was ook op haar rug geverfd. Het incident gebeurde twee uur voordat paus Franciscus aantrad voor zijn kersttoespraak, waarbij zo'n 50.000 mensen aanwezig waren.

Femen moedigt het stelen van het Jezus-beeldje aan om te benadrukken dat vrouwen de baas zijn over hun eigen lichaam. Ook is het kritiek op het idee dat een kind door God gegeven is, in plaats van door een vrouw.

Eerdere acties

Het is niet voor het eerst dat Femen van zich laat horen met een actie in Vaticaanstad: in 2014 ontblootte een activiste haar borsten in de kerststal en nam het beeld van kindje Jezus weg uit de kribbe. Zij had de tekst "God is een vrouw" op haar borsten gezet.

Na het incident in 2014 liet Femen weten dat met de actie werd geprotesteerd tegen het beleid van het Vaticaan dat het lichaam van de vrouw slechts is bedoeld om kinderen te baren. Ook leverde Femen kritiek op het standpunt van de kerk over abortus.

Femen is een radicale vrouwenbeweging uit Oekraïne die sinds 2008 actie voert tegen onder meer vrouwenonderdrukking.