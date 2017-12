Paus staat in kersttoespraak stil bij kinderen in nood

Paus Franciscus heeft in zijn traditionele kersttoespraak aandacht gevraagd voor het lot van kinderen die worden getroffen door oorlog en armoede. In deze kinderen herkent hij het lot van het kind Jezus.

Op een zonovergoten Sint-Pietersplein in Vaticaanstad noemde hij gebieden en omstandigheden waarin kinderen het slachtoffer zijn. Hij sprak onder meer over werkloosheid, het conflict tussen Israël en de Palestijnen, Syrië, Irak, Jemen, Myanmar en delen van Afrika.

"In deze wereld waar de wind van de oorlog waait, nodigt kerst ons uit om te focussen op het kind. En voor wie, net als voor Jezus, geen plek is in de herberg", zei de Paus.