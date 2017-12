Nationalistische Chinezen keren zich tegen Kerst

In een andere video, die rondgaat op WeChat, is een schoolklas te zien. De leerlingen leggen de volgende eed af: "Ik keur westerse feestdagen af. Begin bij mezelf. Om de eigen cultuur door te geven vier ik Chinese feestdagen."

Pamflet communistische partij

In de aanloop naar Kerst hebben verschillende universiteiten hun studenten opgeroepen geen kerst te vieren, maar vooral de eigen Chinese feestdagen te eren. Sommige staatsbedrijven en lokale partijleiders hebben een pamflet van de communistische partij van eind vorig jaar nog eens rondgestuurd.

Daarin staat dat partijleden geen westerse feesten mogen vieren. Vorig jaar was het nog te vroeg om daarop in actie te komen, maar dit jaar wordt er des te meer gehoor aan gegeven.

De anti-kerstsentimenten vallen samen met de opleving van nationalistische gevoelens in China. De huidige regering, en vooral de communistische partij onder leiding van Xi Jinping, wakkert die gevoelens aan.

'Excellente Chinese cultuur'

Begin dit jaar publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken een decreet over het "overdragen van de excellente traditionele Chinese cultuur", waarin alle departementen werd opgedragen de Chinese feesten als het lente- en herfstfestival en Qixi, de Chinese Valentijnsdag, serieus te bestuderen en te promoten.

Sindsdien gebeurt dat ook. In staatskranten, op scholen en binnen staatsbedrijven worden Chinese nationale feestdagen opgehemeld. Staatskrant de Global Times roept op afstand te nemen van westerse gebruiken en feestjes.

Wintersport

Opvallend is dat andere zaken die in het westen populair zijn wel worden aangemoedigd, zoals schaatsen en skiën. De Chinese overheid spoort mensen aan om in het weekend op de lange latten te staan. Zo organiseerde de skibond van Peking afgelopen weekend voor het eerst een jeugdskiwedstrijd tussen jongeren uit verschillende districten.

Volgens de voorzitter van de skibond Li Xiaoming is het niet zo vreemd dat wintersporten worden omarmd: "De reden dat mensen nu veel enthousiaster zijn over wintersporten is omdat Peking met succes de winterspelen van 2022 heeft binnengehaald. Mensen krijgen zin om dat soort sporten te beoefenen. Tegelijkertijd zijn de leefomstandigheden van de mensen steeds beter geworden, en dus kunnen ze het zich nu veroorloven. Ze hebben nu de welvaart om ook het plezier van skiën te ontdekken."