In de Italiaanse senaat is een omstreden wetsvoorstel gestrand over burgerschap op basis van geboortegrond. Onder meer de fracties van de Vijfsterrenbeweging en Lega Nord boycotten de stemming. Zodoende werd het vereiste aantal senatoren dat aanwezig moet zijn niet gehaald.

Het verworpen voorstel hield in dat kinderen die op Italiaans grondgebied worden geboren, vanaf hun twaalfde de Italiaanse nationaliteit konden krijgen. Dat gold voor immigrantenkinderen die vijf jaar op een Italiaanse school hebben gezeten.

Nationaliteit op basis van geboortegrond, in het Latijn aangeduid met het rechtsbeginsel jus soli, zou in Italië een einde maken aan het nu geldende jus sanguinis, dat bepaalt dat de Italiaanse nationaliteit door ten minste één ouder moet worden overgedragen.

Verhit debat

De kwestie levert in Italië al jaren een verhit debat op tussen links en rechts. Het huidige wetsvoorstel komt uit de koker van de centrumlinkse regering. Tegenstanders zeggen dat de Democratische Partij van premier Gentiloni zo stemmen wil binnenhalen bij de verkiezingen in maart. Ze zijn bang dat de hervorming een aanzuigende werking zal hebben op immigranten. Eind juli bleek uit een peiling dat ruim de helft van de Italianen niets ziet in de wet.

Voorstanders van de hervorming vinden het onrechtvaardig dat kinderen van migranten geen recht hebben op een paspoort. Pas na 18 jaar onafgebroken in Italië te hebben gewoond, kom je hiervoor in aanmerking. Dat maakt van 800.000 in Italië geboren kinderen volgens voorstanders in de praktijk tweederangsburgers. Senator Luigi Manconi ging deze week zelfs in hongerstaking om aandacht te vragen voor het wetsvoorstel.

Op 9 januari wordt de kwestie opnieuw in de senaat besproken, maar op dat moment is het Italiaanse parlement al ontbonden. Daarmee is het wetsvoorstel mogelijk definitief van de baan: tegenstanders hopen dat de centrumlinkse regering er na de verkiezingen van maart niet meer is.

Nederlandse nationaliteit

Sinds 1985 krijgen kinderen van een Nederlander automatisch de Nederlandse nationaliteit. Onder bepaalde voorwaarden kan een baby de Nederlandse nationaliteit krijgen door in Nederland te zijn geboren, zonder dat de ouders zelf Nederlanders zijn.

Daarnaast kan de Nederlandse nationaliteit worden verkregen na een optie- of naturalisatieprocedure. Waar in Italië een minimumtermijn van 18 jaar geldt, kan een migrant in Nederland een verzoek tot naturalisatie indienen als deze vijf jaar legaal en onafgebroken in het land woont, of met een Nederlander is getrouwd.