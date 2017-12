Betalen per wasbeurt voor het klimaat

Jorine Dreef test intussen verschillende nieuwe technieken uit. Ze heeft een wasmachine, die eigendom blijft van het bedrijf. "Ik betaal per was die ik draai. Een langere of warmere was is duurder. Ik zet hem dus op een sneller programma, want dat scheelt weer geld."

"Vorige week, met de kou, deed mijn verwarming het even niet. Daar ben ik ook wel voor gewaarschuwd, dat soms dingen niet kunnen werken. Dat de elektriciteit er een dagje uit ligt, of dat er geen water is, daar wordt dus allemaal rekening mee gehouden."

Debat aangaan

Het kabinet heeft een ambitieus klimaatdoel: in 2030 moet de helft minder CO2 worden uitgestoten. Daarvoor is het belangrijk dat er allerlei nieuwe technieken worden ingezet. Technieken die bijvoorbeeld bij de TU Delft worden getest. "The Green Village is er vooral om partijen bij elkaar te brengen, om samen met ons als universiteit dingen sneller op de markt te krijgen", vertelt rector-magnificus Karel Luyben.

Volgens Luyben, die op 1 januari afscheid neemt, is het 5 voor 12 wat betreft het klimaat. En dus zullen alle technieken uit de kast moeten worden gehaald. "Techniek is niet het probleem. De meeste technieken lopen ver voor op wat we wenselijk vinden als mensheid. Dus ik vind dat we veel meer het debat moeten voeren over wat we willen. Debat kost tijd. Als we het nu niet voeren, krijgen we het achteraf. En dan kost het nog veel meer tijd."

"De overheid heeft bijvoorbeeld een ferm besluit genomen op het gebied van windenergie. Maar de politiek durft niet op alle terreinen stappen te zetten. Doorzetten, moeten ze. Als je de klimaatdoelen wil halen, dan is energie een van de belangrijkste vraagstukken."

Rector: ook kernenergie gebruiken

Wat de rector betreft, moet de discussie ertoe leiden dat de maatschappij beter doordrongen raakt van de noodzaak van een andere energievoorziening.

"Laat ik een voorbeeld noemen: wij hebben de neiging om kernenergie overboord te zetten, terwijl er geweldige ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van kernenergie. Kernenergie is een van de opties die we ook zouden moeten inzetten."