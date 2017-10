Fats Domino was grondlegger van de rock-'n-roll

Dat gebeurde pas in 1955. Met het nummer Ain't That a Shame bereikte hij de tiende plaats in de hitlijsten, maar de nummer 1-positie was niet voor hem weggelegd. Zelfs met zijn meest succesvolle nummer Blueberry Hill kwam hij niet verder dan een tweede plaats.

Midden jaren 60 begon het tij te keren. Rock-'n-roll is uit en Britse bands als The Beatles en The Rolling Stones veroverden Amerika. Toch bleef Domino platen maken en hij speelde mee in een aantal films. Ook bleef hij een veelgevraagd artiest op muziekfestivals.

Orkaan Katrina

Fats Domino werd in 1986 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland en kreeg een jaar later de Grammy Lifetime Achievement Award. In 1998 ontving hij uit handen van president Clinton de National Medal of Arts.

Na zijn vijftigste verjaardag besloot hij New Orleans niet meer te verlaten. Domino had genoeg van het reizen. De verlegen artiest hield er niet van om in de schijnwerpers te staan en was het liefst bij zijn familie in de stad waar hij van hield. Daar leefde hij een zo normaal mogelijk leven, gaf bijna nooit interviews en stond nooit op de voorpagina's van de roddelbladen.

Hij was thuis toen orkaan Katrina in 2005 de stad verwoestte. Zijn huis raakte zwaar beschadigd en hij verloor al zijn bezittingen, waaronder twee gouden platen en zijn National Medal of Arts. Even werd zelfs gevreesd voor zijn leven omdat hij onvindbaar was, maar later bleek dat hij en zijn familie waren gered door de kustwacht.