Zanger Fats Domino (89) overleden

Fats Domino, geboren als Antoine Dominique Domino, verkocht miljoenen platen. In de VS verkocht alleen Elvis Presley er meer.

Zijn bijnaam 'Fats' kreeg de zanger al vroeg in zijn carrière. Domino woog bij zijn 1,65 meter zo'n 100 kilo.

Hij koesterde een grote liefde voor de stad New Orleans, waar hij opgroeide. Daar was hij ook toen orkaan Katrina in 2005 de stad en zijn huis zwaar beschadigde. Even werd zelfs gevreesd voor zijn leven omdat hij onvindbaar was. Later bleek hij door de kustwacht te zijn gered.