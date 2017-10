Kliniek Ivoorkust opgedragen aan nagellakkertje Tijn

De zesjarige Tijn, die bekend werd door zijn nagellakactie bij Serious Request van 3FM, is in Ivoorkust postuum geëerd met een eigen kliniek. Dat heeft dj Domien Verschuuren bekendgemaakt bij RTL Late Night.

Serious Request 2016 had als doel het voorkomen van longontsteking bij kinderen. Verschuuren reisde deze maand af naar Ivoorkust om te zien wat er is gebeurd met de 9,2 miljoen euro die werd opgehaald. Zo zijn in het land 450 openbare toiletten gebouwd om de hygiëne te verbeteren en werden vier klinieken opgeknapt.

Daarvan is er een opgedragen aan de inmiddels overleden Tijn. Op een muur van de Langba-kliniek is groot een portret van het jongetje geschilderd.

175.000 mensen

Volgens het Rode Kruis kunnen in totaal 175.000 mensen geholpen worden met het ingezamelde geld. Naast Ivoorkust gaat er ook geld naar Ethiopië, Soedan, Mali, Zambia, Libanon, Syrië en Afghanistan.

Tijn Kolsteren veroverde vorig jaar in december de harten van heel Nederland toen hij met zijn vader verscheen bij het Glazen Huis in Breda. Het doodzieke jongetje wilde nagels lakken in ruil voor donaties. Zijn actie groeide uit tot een landelijke nagellakactie. Tijn stierf in juli aan de gevolgen van hersenstamkanker.