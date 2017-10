Volgende halte voetbalvrouwen: Rutte en de koning

De FIFA-uitreiking was in Londen, maar Martens moest verstek laten gaan omdat ze in de voorbereiding op Noorwegen zat. "Jammer van de timing, maar het zal vast met de agenda's van Ronaldo en Messi te maken hebben gehad. Geen probleem."

Hoofdrol Miedema en Van Veenendaal

Spits Vivianne Miedema besliste de wedstrijd met een doelpunt in de extra tijd. "Het was verdiend. En een beloning voor het geduld dat we de hele wedstrijd hebben gehad."