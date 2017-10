Kans op vast contract neemt toe, zegt uitzendbureau Randstad

Nog nooit waren er zoveel uitzendkrachten aan het werk als in 2016, maar volgens uitzendbureau Randstad wordt de kans op een vast contract voor die groep steeds groter. "De doorstroming van uitzendbaan naar vaste baan neemt hard toe", zegt bestuursvoorzitter Jacques van den Broek bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Uit cijfers van het CBS bleek vanochtend dat het aantal uitzendbanen naar 725.000 is gestegen, een record. De kans op een vaste baan was de afgelopen jaren klein. Van de uitzendkrachten die in 2012 begonnen stroomde 13 procent na drie jaar door naar een vast contract.

Randstad constateert in 2017 een trendbreuk. "Je ziet nu weer de beweging zoals we die in 2007 en 2008 hebben gezien, dat er meer doorstroom is van uitzendbaan naar vaste baan", zegt Van den Broek in het NOS Radio 1 Journaal.

"Er zijn steeds meer bedrijven met wie we afspraken maken dat ze de vaste mensen uit de groep van uitzendkrachten rekruteren. Nu ze steeds meer vertrouwen in de toekomst krijgen, zullen ze dat ook vaker gaan doen."

Klanten afwijzen

Randstad haalde het afgelopen kwartaal een omzet van 5,9 miljard euro, dat is 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend genoeg was de groei van Randstad in Nederland relatief klein.

Volgens Van den Broek kiest Randstad er bewust voor om klanten die niet genoeg voor uitzendkrachten willen betalen de deur te wijzen. "Als marktleider hebben we hierin een rol. Van klanten die niet genoeg willen betalen, nemen we afscheid."

Wie die klanten zijn, wil Randstad niet bekendmaken.