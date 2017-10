Moordverdachten Kim Jong-nam even terug op vliegveld

De twee vrouwen die ervan verdacht worden dat ze de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben vermoord, zijn als onderdeel van hun rechtszaak weer naar de moordplek op het vliegveld gebracht.

Kim Jong-nam werd op 13 februari om het leven gebracht op de luchthaven van Kuala Lumpur. De twee vrouwen uit Vietnam en Indonesiƫ zouden een zenuwgas in zijn gezicht hebben gespoten. Ze houden vol dat ze onschuldig zijn.

Op bewakingsbeelden was te zien dat de twee daders meteen na de aanslag naar de wc renden om hun handen te wassen. Het is in Maleisiƫ gebruikelijk dat betrokkenen bij rechtszaken worden teruggebracht naar de plaats van het delict om een beter zicht te krijgen op het verloop van de gebeurtenissen.

Kim Jong-un had geen goede band met zijn halfbroer; internationaal werd er al snel met een beschuldigende vinger gewezen in de richting van de Noord-Koreaanse leider. Noord-Korea houdt echter de Maleisische regering verantwoordelijk voor de moord.