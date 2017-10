VS overweegt sancties tegen Myanmar om Rohingya

De Verenigde Staten overwegen maatregelen tegen Myanmar vanwege de vervolging van de Rohingya-bevolkingsgroep in dat land.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de recente ontwikkelingen in de Rakhine-staat, waar de moslimminderheid woont, diep te betreuren. "Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen die verantwoordelijk is, individu of andere entiteit, aansprakelijk wordt gesteld", zegt het ministerie in een verklaring.

Minister Tillerson zegt de militaire leiding verantwoordelijk te houden voor de gruwelijkheden. Het is niet duidelijk aan wat voor sancties de VS denkt.

Terugtocht

Gisteren heeft Bangladesh, dat nu onderdak biedt aan ongeveer 1 miljoen Rohingya, Myanmar opgeroepen om de vluchtelingen een veilige terugtocht naar huis te bieden. De VN-ambassadeur van het buurland wil dat Myanmar dat garandeert.

Volgens Bangladesh is de situatie, waarbij tienduizenden vluchtelingen in volgepakte kampen zitten, onhoudbaar. "Ondanks eerdere berichten hierover is het geweld in Rakhine nog niet voorbij. Duizenden mensen melden zich dagelijks bij de opvangkampen", zei de ambassadeur.

De Europese Unie heeft 30 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp.