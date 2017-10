Everton zet Ronald Koeman op straat

Ronald Koeman is ontslagen door Everton FC. De Nederlandse trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten. Koeman was bezig aan zijn tweede seizoen in Liverpool.

Koeman trad vorig jaar zomer in dienst bij Everton. Hij kwam over van Southampton. Zijn eerste jaar bij Everton was zeer succesvol. Hij eindigde op de zevende plaats en plaatste zich daarmee voor Europees voetbal.

Miljoenentransfers

Afgelopen zomer kreeg Koeman een flinke zak geld om de selectie te versterken. Hij spendeerde een slordige 140 miljoen pond (bijna 160 miljoen euro) aan nieuwe spelers. Zo kwam Davy Klaassen (27 miljoen euro) over van Ajax en werd Gylfi Sigurdsson voor 50 miljoen euro, een recordbedrag voor Everton, gekocht van Swansea City.

Ondanks de transfers ging het dit seizoen niet goed met Everton, waar ook keeper Maarten Stekelenburg onder contract staat. De club staat na negen wedstrijden op de achttiende plek in de Engelse Premier League. In de Europa League werd nog niet gewonnen.

Zondagmiddag werd thuis met 5-2 van Arsenal verloren, de zevende nederlaag van het seizoen in alle competities. Het bleek de laatste wedstrijd voor Koeman. "We bedanken Ronald voor zijn inzet in de laatste zestien maanden", is te lezen op de clubwebsite.