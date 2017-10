Verstappen: ze vermoorden de race

Geen fans

Verstappen was woedend omdat hij niet de kans kreeg zich te verweren. "Geef in elk geval de mogelijkheid beroep aan te tekenen of om na de race met de stewards te praten. Ze moeten in de Formule 1 vooral zo doorgaan. Dan zijn er over een jaar of twee helemaal geen F1-fans meer."

Verstappen had zich na een wat mindere start geweldig vermaakt tijdens de race. "De race was supergoed. Ik denk dat we al drie GP's op rij de snelste zijn. Maar dat doet er nu even niet toe. Ze vermoorden de race. Ik hoop dat de fans het snappen, ik niet. Dit is heel slecht voor de sport."