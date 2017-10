Martin Garrix opnieuw populairste dj ter wereld

De Nederlander Martin Garrix is voor het tweede jaar op rij verkozen tot populairste dj ter wereld. De 21-jarige dj uit Amstelveen kreeg de prijs op het dancefestival AMF in de Amsterdam Arena.

Meer dan een miljoen mensen stemden bij de verkiezing van het Britse tijdschrift DJ Mag online op hun favoriete dj. Net als vorig jaar eindigden de Belgen Dimitri Vegas & Like Mike als tweede. Armin van Buuren werd derde.

Achtbaan

Garrix, die begin dit jaar ook al de Popprijs kreeg voor zijn bijdrage aan de Nederlandse popmuziek, is zijn fans erkentelijk. "Onwijs bedankt dat jullie me sinds dag één hebben gesupport. Wat een bizarre rollercoaster ride is het geweest."

Martin Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet, tekende op zijn 16de zijn eerste platencontract. Een jaar later, in 2013, brak hij internationaal door met de hit Animals.

21ste editie

Het is de 21ste keer dat DJ Mag met de top-100 van populairste dj's komt. Twaalf keer was er een Nederlandse winnaar. Behalve Martin Garrix (twee keer) waren dat Armin van Buuren (vijf keer), Tiësto (drie keer) en Hardwell (twee keer).

Het AMF-festival, waar de prijs werd toegekend, maakt deel uit van het meerdaagse Amsterdam Dance Event. Er zijn 40.000 bezoekers in de Amsterdam Arena.