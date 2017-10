Marathontoppers hopen op olympisch ticket

Nederland mag in totaal tien mannen en tien vrouwen afvaardigen voor het schaatstoernooi en er zijn maximaal zestien startplekken. Het is dus dringen om toegelaten te worden.

Bij de vrouwen lijkt Irene Schouten goede papieren op de aanwijsplek te hebben. Ze won de massastart op de afgelopen vijf edities van de NK afstanden, werd in 2015 wereldkampioen op het onderdeel en veroverde bovendien in 2016 brons op de 5.000 meter op de WK afstanden.

"Het is mijn droom om de Olympische Spelen te halen", zegt ze. "Iedereen praat er wel makkelijk over, maar ik moet me eerst nog plaatsen. Ik wil me plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden en die goed rijden, zodat de bondscoach zegt: jij mag de massastart rijden."

Medaille geen uitgemaakte zaak

Hoewel marathonschaatsen in Nederland al tientallen jaren een serieuze sport is, heeft de olympische status van de massastart ook de aandacht van andere landen getrokken. Het is dus zeker geen uitgemaakte zaak dat Nederland even wat medailles op gaat halen op dit onderdeel.

Sterker nog, op de WK afstanden van afgelopen februari bleef de ploeg ondanks erkende marathonschaatsers als Gary Hekman, Jorrit Bergsma, Irene Schouten en Carien Kleibeuker met lege handen achter.

Maar als puntje bij paaltje komt is er voor marathonschaatsers natuurlijk een wedstrijd waar zelfs de Spelen ondergeschikt aan zijn. "Als er een Elfstedentocht komt, ga ik helemaal nergens heen. Dan blijf ik in Friesland", sluit Stroetinga af.