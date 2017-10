Tweede bloedige aanslag in Kabul in 24 uur tijd

Afghanistan is voor de tweede keer in 24 uur getroffen door een aanslag. In de hoofdstad Kabul liet een zelfmoordterrorist een auto vol explosieven ontploffen toen een groep militairen de Marshal Fahim Universiteit in Kabul uitliep. Vijftien soldaten kwamen om het leven, vier van hen raakten gewond.

Militairen en politie doelwit

Gisteren werden in Kabul tientallen gelovigen gedood bij een aanslag op een moskee. Ook elders in het land werden moskeebezoekers gedood. Alleen al deze week zijn bij aanslagen in Afghanistan zeker 150 doden gevallen, vooral militairen en politiemensen waren het doelwit.

De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in het land wordt vaak opgeëist door de Taliban. Maar er zijn meer terreurgroepen die actief zijn Afghanistan.