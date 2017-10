Hoe verstandig is het om alles wat je hebt in bitcoins te stoppen?

De dagelijkse lasten en de boodschappen betaalt het gezin van de handel in de digitale munten. Ook het advies dat Taihuttu aan andere mensen en bedrijven geeft die geld willen verdienen met bijvoorbeeld bitcoin levert contant geld op.

De familie is zich bewust van de grote risico's die investeren in cryptogeld met zich meebrengt. "We weten dat we alles kunnen verliezen. Maar alles verliezen is niet het ergste wat ons kan overkomen. Op reis kwamen we tot de conclusie dat materiële zaken niet zo belangrijk zijn. Als het misgaat, neem ik gewoon weer een vaste baan."

Blockchain

Taihuttu heeft bovendien een heilig vertrouwen in de potentie van de techniek achter het cryptogeld: blockchain. Daarmee wordt de tussenkomst van een bank of andere instelling overbodig. "Blockchain veroorzaakt een revolutie in de manier waarop we dingen doen. Dat systeem gaat echt niet meer verdwijnen."

Veel gehoorde kritiek op cryptogeld is dat de markt niet onder toezicht staat van bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Die laatste zegt dat de opkomst van bitcoin en andere cryptomunten gelijkenissen vertoont met "een financiële zeepbel".

"Ik denk niet dat het een bubbel is", stelt Taihuttu. "En wat betreft toezicht: waarom zou ik banken en andere traditionele financiële instellingen nog voor honderd procent vertrouwen? Kijk naar wat er met DSB van Dirk Scheringa gebeurd is. Of kijk naar Griekenland, waar mensen soms niet meer kunnen pinnen."