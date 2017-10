Koenders hoopt dat opvolger mensenrechten serieus neemt

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken moet mensenrechten blijven bewaken. Dat vindt de vertrekkende minister Bert Koenders.

"Mensenrechten stonden bij mij in het hart van het beleid", zegt Koenders in radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Maar niet als iets zachts of idealistisch. Ik geloof dat je mensenrechten heel serieus moet nemen als je een realistisch buitenlandbeleid wilt hebben in deze tijd van terreur en aanvallen op democratie en recht."

Halbe Zijlstra (VVD) volgt Koenders op in het volgende kabinet. Wat Zijlstra gaat doen voor de mensenrechten is nog maar de vraag. In 2015 sprak hij zich in de Volkskrant uit voor een 'realistisch beleid' om de vluchtelingenstroom in te dammen en samenwerkingen met 'stabiele' regimes in het Midden-Oosten.