Wie komen er in het kabinet-Rutte III?

Drie vicepremiers

Naast premier Rutte (VVD) komen er drie vicepremiers: één van het CDA, één van D66 en één van de ChristenUnie. Een vicepremier vervangt de minister-president als die bijvoorbeeld verplichtingen in het buitenland heeft. Omdat er nu drie vicepremiers komen, zal de eerste vervanger de vicepremier van de grootste partij, het CDA, zijn. Als die ook verhinderd is, is die van D66 aan de beurt en daarna die van de ChristenUnie.