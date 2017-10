Terdoodveroordeelde in Alabama mag na uitstel toch worden geëxecuteerd

In de Amerikaanse staat Alabama wordt later vandaag een man geëxecuteerd die al dagen verwikkeld is een strijd om uitstel van executie. Het Hooggerechtshof blokkeerde de executie eerder vandaag, omdat de man samen met lotgenoten betrokken is bij een rechtszaak over een injectiemiddel dat bij de uitvoering van zijn straf wordt gebruikt.

Na het korte uitstel mag de executie toch doorgaan.

De 40-jarige Torrey McNabb werd in 1999 ter dood veroordeeld, omdat hij twee jaar daarvoor een politieagent had doodgeschoten in de plaats Montgomery. Sindsdien is hij meermaals is beroep gegaan tegen zijn straf, maar die is nooit herzien. Vorig jaar stelde de rechter hem al eens in het ongelijk in de zaak, maar in september is hij opnieuw gehoord.

Bewusteloos

In Alabama krijgen terdoodveroordeelden een cocktail van drie verschillende injecties. Van het eerste middel, midazolam, raken ze bewusteloos en de andere twee middelen zorgen ervoor dat hun spieren verslappen en ze een hartstilstand krijgen.

McNabb en de andere veroordeelden zeggen dat het gebruik van midazolam door de staat niet humaan is, omdat het bij stresssituaties vaak niet sterk genoeg is. Er zouden gevallen zijn geweest waarbij terdoodveroordeelden daardoor bij bewustzijn waren toen ze last kregen van de zeer pijnlijke symptomen van de twee andere middelen. De terdoodveroordeelden willen dat een zwaarder middel wordt gebruikt.

Het OM noemt de bezwaren tegen de methode "niets nieuws" en wilde de doodstraf van McNabb van meet af aan laten doorgaan.