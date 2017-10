Rutte is voorstander van 'toppenparade'

Premier Rutte is voorstander van meer EU-toppen. We moeten proberen om discussies die al heel lang vast zitten, los te trekken, zei de premier voor het begin van de herfst-top in Brussel.

"Neem de digitale markt. Van de 43 voorstellen zitten er 37 muurvast, gewoon omdat er verschil van mening tussen de lidstaten is. Dan is het goed om als regeringsleiders gas te geven, zodat we eindelijk verder kunnen." De premier wil vooral vaart maken op het gebied van de interne markt, de handel.

Op de top in Brussel gaat het verder over de brexit. Premier May zal tijdens het diner begrip vragen voor het Britse standpunt. Rutte heeft wel begrip, maar wil dat er eerst overeenstemming komt over het bedrag dat de Britten moeten betalen. Hij heeft nog gebeld met May om haar die boodschap over te brengen.

"Het gaat erom dat we vanavond met een tekst komen waar ook de Britten mee thuis kunnen komen, maar dat hangt echt van premier May af."

Catalonië

De problemen tussen Spanje en Catalonië komen wat premier Rutte betreft niet aan de orde. Hij noemt dat een interne Spaanse zaak. "Ik zou het ook niet leuk vinden als de Spaanse premier commentaar zou geven over interne Nederlandse aangelegenheden."

Tussen België en Spanje is intussen een kleine diplomatieke rel ontstaan. Volgens Belgische media zijn uitspraken en tweets van premier Michel over het geweld in Catalonië de Spaanse premier Rajoy in het verkeerde keelgat geschoten.

Michel constateert dat er op dit moment veel nervositeit is in Spanje. "Misschien zijn mijn woorden daarom verkeerd geïnterpreteerd. Spanje blijft een vriend van België. Bovendien heb ik niet gehoord dat Rajoy woedend is. We zitten tijdens de top naast elkaar aan tafel, dus dan kunnen we het erover hebben. En anders heeft hij mijn telefoonnummer."