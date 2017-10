Celstraf voor beramen aanslag op islam-critica Pamela Geller

Een man uit Massachusetts is veroordeeld voor het plannen van een moordaanslag op de omstreden Amerikaanse islam-critica Pamela Geller. De strafmaat volgt later. De man, David Wright (28), is schuldig bevonden aan alle aanklachten en kan maximaal levenslang krijgen.

Volgens de aanklagers wilden Wright, zijn oom Ussamah Rahim en een derde man, Nicholas Rovinski, Geller vermoorden omdat zij een wedstrijd Mohammed-cartoons tekenen had uitgeschreven. Wright wordt gezien als de leider van het stel.

Wilders

Op de avond van de wedstrijd, begin mei 2015, openden twee andere mannen het vuur op de bewakers, waarop zij werden doodgeschoten in een vuurgevecht met beveiligers. Dat gebeurde kort nadat PVV-leider Geert Wilders de expositie had bezocht. Geller is een geestverwant van Wilders.

Rahim zei later die maand tegen Wright dat hij niet kon wachten op een kans om Geller aan te vallen en dat hij in plaats daarvan de politie zou belagen. Enkele uren later werd hij in Boston door de politie doodgeschoten toen hij agenten bedreigde met een mes.

Een aanslag op Geller, die het hele land doorreisde om haar afkeer van islamitisch extremisme kenbaar te maken, bleef uit.

IS-propaganda

David Wright zei in het beklaagdenbankje dat hij dacht dat zijn oom niet serieus meende wat hij zei. Hij bekende dat hij IS-propagandamateriaal had gebruikt om de aandacht te trekken. Hij zocht online naar wapens, zwaarden en kalmeringsmiddelen. Ook schreef hij een manifest waarin stond dat de dagen van Amerika waren geteld. Zijn oom Rahim kocht drie grote messen voor de aanslag op Geller.

Nicholas Rovinski bekende vorig jaar schuld en getuigde in het proces tegen Wright. Rovinski hangt 15 tot 22 jaar cel boven het hoofd.