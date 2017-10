Ook Kyrgios en Haase naar ABN Amro-toernooi

Dat hij ook Kyrgios een uitnodiging heeft gestuurd, ligt minder voor de hand. Het Australische 'enfant terrible' zou vorig jaar al zijn debuut maken in Rotterdam, maar de basketballiefhebber ging bij nader inzien toch liever naar het NBA All Star-weekend, waar hij samen met andere beroemdheden zou meedoen in de Celebrity All-Star Game.

Krajicek maakt daar één jaar na dato geen probleem van. "Zijn briljante tennis staat bij mij voorop. Het is mooi dat de Nederlandse fans nu eindelijk live kennis met hem zullen kunnen maken. Hij is in meerdere opzichten een spraakmakende speler."

De toernooibaas ziet in de 22-jarige Kyrgios, die drie ATP-titels op zijn naam heeft staan, zelfs een serieuze gegadigde voor de eindzege. "Zijn titels heeft hij allemaal gewonnen op hardcourt. Bovendien heeft hij dit jaar al meerdere finales en halve finales gehaald. Hij is zeker een van de kanshebbers."