May en Juncker eens over versnelling brexit-overleg

De Britse premier May en voorzitter Juncker van de Europese Commissie zijn het in Brussel erover eens geworden dat de onderhandelingen over de brexit in de komende maanden moeten worden versneld. May dineerde in Brussel met Juncker, samen met de Britse minister Davis en de Franse EU-onderhandelaar Barnier. Het gesprek verliep volgens woordvoerders in een constructieve en vriendelijke sfeer.

In een verklaring die na het diner werd uitgegeven staat dat May en Juncker hebben bekeken hoeveel vooruitgang tot nu toe is geboekt en dat ze het erover eens zijn dat snelheid nu geboden is. Hoe het overleg versneld moet worden, werd niet duidelijk.

De afspraak voor het gesprek stond volgens de Britten al weken in de agenda van May. Eind vorige week liet Barnier herhaaldelijk het woord 'impasse' vallen op een gezamenlijke persconferentie met Davis. Er was volgens Barnier bij de onderhandelingen zo weinig vooruitgang geboekt, dat hij afraadde om een volgende fase in het overleg te beginnen. In die fase gaat het over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van handel en defensie.

Kritiek

May heeft er vermoedelijk op aangedrongen wel aan de volgende fase te beginnen. Ze zou daarover ook vandaag gebeld hebben met president Macron. Drie belangrijke punten stonden op de agenda: het bedrag dat de Britten na de brexit aan de EU schuldig zijn, de toekomstige rechten van EU-burgers en Britten in het Verenigd Koninkrijk en in de EU en ten slotte de regeling aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

May en Juncker lieten weten dat ook internationale aangelegenheden zoals het nucleaire akkoord met Iran en het terrorisme zijn besproken.

Het brexit-overleg komt zo langzamerhand in een kritieke fase, met het gevaar dat de Britten de Europese Unie verlaten zonder dat er een akkoord is gesloten. Aanstaande donderdag staat de voortgang van het brexit-overleg hoog op de agenda van een Europese top.