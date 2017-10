Koerden: aanval op Kirkuk is oorlogsverklaring

Het Iraakse leger en door Iran getrainde sjiitische milities rukten vanmorgen op naar de buitenwijken van Kirkuk, dat al drie jaar in handen van Koerdische Peshmerga-strijders is. Die namen de verdediging op zich toen het Iraakse leger in 2014 op de vlucht sloeg voor Islamitische Staat.

De troepen uit Bagdad namen vanmorgen olievelden, een vliegveld en andere belangrijke doelen net buiten Kirkuk in. De Koerdische troepen die daar waren, boden -zoals het nu lijkt- betrekkelijk weinig verzet, al werd er wel gevochten.

Misverstand

Het Iraakse leger en de Koerdische Peshmerga's maken allebei deel uit van de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS.

De leiding van de coalitie wijt de gevechten die uitbraken aan een misverstand als gevolg van de nachtelijke omstandigheden.

Het Iraakse leger zegt dat alle gestelde doelen zijn bereikt. Dat zou betekenen dat het leger en de milities halt houden en dat de stad zelf in Koerdische handen blijft.