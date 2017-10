Het lijkt hoogzomer, maar let op bij zwemmen in zee

Op het strand van Egmond aan Zee leek het gisteren hoogzomer. Bij de strandtenten zaten mensen in de zon, anderen wandelden met een hond. Een paar strandbezoekers namen een duik in zee. De 36-jarige Michel uit de plaats Limmen is een van hen. Hij rende met zijn zoontje door de golven. "Lekker koud", zei hij. "Ik heb vanmiddag hardgelopen en wilde even lekker afkoelen."

Dat kan rond deze tijd van het jaar nog prima, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Doordat er nog weinig koude nachten zijn geweest, is het zeewater relatief warm. De temperatuur van het water in de Noordzee schommelt in oktober tussen de 15 en 16 graden.

Maar wat dieper in het water kan het koud zijn, waarschuwt Mark Röpke van Reddingsbrigade Nederland. "Blijf dus gewoon op stahoogte", zegt hij. "Koppie onder gaan, kan ook op kniehoogte. Houd het daar een beetje bij. Mocht je wel verder gaan en je krijgt kramp door de kou, dan kan het vervelend worden."

Weinig toezicht

Röpke legt uit hoe je spieren verkrampen door de kou. "Spieren willen warmte en als ze dat niet krijgen door koud water, trekken ze samen. Je bloedsomloop zal dan niet voldoende zijn om kracht te kunnen zetten. En dan moet je er snel uit kunnen komen."

Daar komt bij dat op de meeste stranden geen toezicht meer wordt gehouden. Na de zomer zijn veel strandwachten gestopt. En in zee zwemmen zonder dat iemand je in de gaten houdt, brengt vanzelfsprekend risico's met zich mee, zegt de woordvoerder van de KNRM. Mensen die met het zomerse weer van vandaag een duik in zee willen nemen, zijn gewaarschuwd.

Zwemdiploma

Wadeeh uit Heiloo stond gisteren even niet stil bij de gevaren van het zwemmen. Hij was aan het genieten van het zeewater. De Syrische vluchteling woont anderhalf jaar en Nederland en vond het prachtig. "Heerlijk weer, eindelijk." Het zeewater droop van hem af en hij stond te bibberen, maar dat maakte hem niks uit.

Probleem is alleen dat Wadeeh geen zwemdiploma heeft. Strandwacht Röpke waarschuwde hem niet te ver de zee in te gaan en zo snel mogelijk zwemlessen te gaan volgen. "Hoe vaak we het wel niet meemaken dat mensen de zee beschouwen als een soort zwembad. Ja dan is het risico groter dat het misgaat. Dat hebben we al vaker meegemaakt."

Wadeeh beloofde er wat aan te gaan doen. Tot die tijd had hij eigenlijk uit zee moeten blijven, vindt Röpke. "Als je wat meer ervaring hebt, zie ik je vanzelf weer op het strand. Zo niet, dan mag je alleen tot je enkels in het water!"