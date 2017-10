5,4 miljoen werkenden krijgen lager belastingtarief

Het overgrote deel van de werkenden, 6,9 miljoen van de 7,5 miljoen, valt straks alleen nog in de eerste belastingschijf. De 4,8 miljoen van hen die meer dan 20.000 euro verdienen, betalen straks minder inkomstenbelasting dan nu over hun inkomen boven de 20.000 euro (36,93 in plaats van 40,8 procent).

Een relatief kleine groep werkenden, zo'n 570.000, verdient meer dan 68.000 euro. Zij gaan 49,5 procent belasting betalen over hun inkomen boven dat bedrag, in plaats van 52 procent nu.