Iraakse troepen op weg naar Koerden in Kirkuk

Iraakse troepen zijn begonnen met de opmars richting de olievelden en een belangrijke luchtmachtbasis in de buurt van Kirkuk. Ze willen die overnemen van Koerdische strijders die ze in handen hebben.

De Iraakse regering gaf de Koerdische strijders een deadline tot afgelopen weekend om de basis en de olievelden over te dragen. De Koerden wezen dat ultimatum van de hand en stuurden juist meer peshmerga-strijders naar de stad.

De Iraakse premier heeft gezegd dat de bedoeling is dat de Iraakse troepen samen met de peshmerga de veiligheid in de stad garanderen.

Referendum

De miljoenenstad Kirkuk ligt 250 kilometer ten noorden van Bagdad, in een gebied met meerdere bevolkingsgroepen. De Koerden maken aanspraak op de stad, maar de centrale overheid wijst dat van de hand.

Koerdische troepen zijn sinds 2014 gelegerd in Kirkuk. De peshmerga's werden er geplaatst om te voorkomen dat de stad door IS zou worden veroverd, zoals in dat jaar met Mosul gebeurde.

De spanningen tussen de autonome Koerdische regio en Bagdad zijn opgelopen sinds een meerderheid van de Koerden zich vorige maand in een referendum uitsprak voor totale onafhankelijkheid. De regering in Bagdad wil dat de Koerdische autoriteiten de uitslag afwijzen, maar de Koerden weigeren dat.