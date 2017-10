Kliniek Den Dolder schroeft beveiliging op na 'achtervolging'

De forensisch psychologische kliniek Aventurijn in Den Dolder laat voortaan 24 uur per dag beveiliging op het terrein rondlopen na een melding van een incident, afgelopen donderdag. Dat bevestigt een woordvoerder van de zorginstelling na berichtgeving van NRC.

Een vrouw zou donderdagavond achterna zijn gezeten door een man, ter hoogte van de afdeling waar Michael P. was opgenomen. P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Utrechtse Anne Faber. Volgens de melding waar NRC over schrijft, liep het incident goed af omdat een voorbijganger zich ermee bemoeide.

Een woordvoerder van Aventurijn zegt dat er een onderzoek naar de melding loopt en dat het nog niet zeker is of het gaat om een patiƫnt van de kliniek in Den Dolder.

Wel heeft de instelling naar aanleiding van de melding en de bezorgdheid die er al is, besloten om beveiliging in te huren die 24 uur per dag aanwezig is. Hoe lang dat zo blijft, is niet duidelijk.

Extra politie-inzet

Eerder besloot de politie al extra te surveilleren rond de kliniek in Den Dolder. Ook is het lokale wijkteam de komende drie weken vaker beschikbaar voor bezorgde burgers.

De Belangenvereniging Den Dolder wil dat de kliniek sluit. Er is volgens de vereniging sprake van "structurele misstanden" waardoor sluiting "is geboden".