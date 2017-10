Dodental aanslag met autobom Somalië loopt op tot 231

Het dodental van de aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot 231. Daarnaast zijn zeker 275 mensen zijn gewond geraakt. De Somalische autoriteiten spreken van de dodelijkste aanslag in de geschiedenis van het land.

Op een druk kruispunt in het centrum van de stad ontplofte gisteren een vrachtwagen vol explosieven. Het doelwit was waarschijnlijk een hotel langs een drukke weg in Mogadishu. Getuigen zeggen dat er op het moment van de ontploffing een file stond en er langs de weg veel mensen waren.

Veel slachtoffers zijn in de ziekenhuizen aan hun verwondingen overleden. De ziekenhuizen roepen iedereen op bloed te komen geven voor de gewonden. Ook de president heeft gehoor gegeven aan die oproep.

De explosie richtte ook veel materiële schade aan. Gebouwen zijn ingestort en auto's zijn in brand gevlogen.