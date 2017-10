Tienpont: dit is schadelijk voor mijn reputatie

Het gesprek tussen Volvo Ocean Race-team AkzoNobel en schipper Simeon Tienpont is op niets uitgelopen. AkzoNobel blijft bij het besluit om de 35-jarige Nederlander te ontslaan. Tienpont is verbijsterd en zoekt naar antwoorden.

Volgens Tienpont, die volgens zijn werkgever contractbreuk zou hebben gepleegd, klopt het verhaal van AkzoNobel niet. Tienpont noemt iets opmerkelijks in zijn verklaring. Het hele team zou tijdens de proloog zijn van Lissabon naar Alicante ontslagen. Toch moet alleen Tienpont op de blaren zitten.

"Dit is schadelijk voor mijn reputatie. Ik vermoed dat ze vinden dat ik te veel geld heb uitgegeven, maar ik kan vertellen dat ik honderd procent transparant ben geweest. AkzoNobel is altijd op de hoogte geweest van alle uitgaven. Ik schend het contract niet, dat doen zij", zegt Tienpont.

Opvallend is de timing van de beslissing. Afgelopen week, tijdens de proloog, kreeg hij het nieuws te horen. Zaterdagmiddag was al de havenrace. AkzoNobel volbracht die race nog zonder schipper. Volgende week is de eerste etappe van Alicante naar Lissabon.

Zeven zeiljachten, twee Nederlanders

Aan de Volvo Ocean Race doen zeven zeiljachten mee, waarvan er twee onder Nederlandse vlag varen: Team Brunel van schipper Bouwe Bekking en Team AkzoNobel, dat zich ruim een jaar geleden als eerste deelnemer meldde.

De Nederlandse multinational had Tienpont gestrikt als schipper van de boot. Hij deed twee keer eerder mee aan de Ocean Race, in 2005-2006 als 'rookie' in de talentenboot van Team ABN AMRO en twee jaar geleden voer hij twee etappes mee aan boord van Team Vestas Wind.

Tienpont won twee keer de prestigieuze America's Cup met de Amerikaanse boot Oracle. Hij kreeg in 2013 de Conny van Rietschoten Trofee als zeiler van het jaar.