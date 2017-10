Tienpont verbaasd door besluit AkzoNobel

Simeon Tienpont is niet langer schipper van team Team AkzoNobel in de Volvo Ocean Race. Volgens de teamleiding gaat het om contractbreuk. In een eerste reactie laat de schipper weten "zeer verbaasd te zijn over het besluit, dat ik via de media moest vernemen".

Het team moet op bijzonder korte termijn een nieuwe schipper presenteren. Zaterdagmiddag is namelijk al de aftrap van de Volvo Ocean Race met de havenrace in Alicante. Volgende week is de start van de eerste etappe van Alicante naar Lissabon.

Tienpont heeft AkzoNobel uitgenodigd om vanmiddag nog in gesprek te gaan. Het is nog niet bekend of het chemiebedrijf daarop in zal gaan.

Zeven boten, waarvan twee Nederlands

Aan de race doen zeven zeiljachten mee, waarvan er twee onder Nederlandse vlag varen: Team Brunel van schipper Bouwe Bekking en Team AkzoNobel, dat zich ruim een jaar geleden als eerste deelnemer presenteerde.

De Nederlandse multinational had Tienpont gestrikt als schipper van de boot. Hij deed twee keer eerder mee aan de Ocean Race, in 2005-2006 als 'rookie' in de talentenboot van Team ABN AMRO en twee jaar geleden voer hij twee etappes mee aan boord van Team Vestas Wind.



Tienpont won twee keer de prestigieuze America's Cup met de Amerikaanse boot Oracle. Hij kreeg in 2013 de Conny van Rietschoten Trofee als zeiler van het jaar.