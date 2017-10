Trump schrapt subsidies Obamacare voor zorgverzekering minima

President Trump stopt met het verstrekkenvan miljardensubsidies aan zorgverzekeraars voor Amerikanen met een laag inkomen. De maatregel is de meest verregaande in de pogingen van het Witte Huis om Obamacare te ontmantelen. Afschaffing van de zorgwet was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump, maar het lukt de Republikeinen in de Senaat maar niet.

Het Congressional Budget Office, het Amerikaanse Centraal Planbureau, verwacht dat een miljoen Amerikanen hun zorgverzekering verliezen door het intrekken van de subsidies. De staten New York en Californië dreigen met een rechtszaak.

Vooraanstaande Democraten zeggen dat Trump met de maatregel "het Amerikaanse volk straft voor zijn onvermogen het zorgstelsel te verbeteren". Een deel van de Republikeinse partij steunt de stap van Trump, maar er zijn ook verschillende partijgenoten die de president oproepen de betalingen niet te snel in te trekken.

'Onwettige betalingen'

Het Witte Huis zegt met de nieuwe maatregel de kosten van de Affordable Care Act, zoals Obamacare officieel heet, te willen drukken. Er is volgens de Amerikaanse regering geen wettelijke verplichting om de subsidies aan de zorgverzekeraars te betalen.

In een rechtszaak uit 2014 is bepaald dat het Congres officieel nooit akkoord is gegaan met de financiële steun voor zorgverzekeraars. De betalingen zijn sinds die uitspraak wel gewoon doorgegaan, maar Trump spreekt nu van "onwettige betalingen", op basis van dat vonnis.

Gisteren tekende de president een decreet waarmee Amerikanen gemakkelijker voor een uitgeklede verzekeringspolis kunnen kiezen. In het decreet staat dat het niet meer verplicht is dat alle polissen de basiszorg volledig dekken, zoals onder Obamacare wel verplicht is.