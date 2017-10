Delft wint (voor de zevende keer) World Solar Challenge

Het Nuon Solar Team uit Delft heeft de World Solar Challenge gewonnen. Het team kwam na vijf dagen als eerste over de finish in Adelaide. Het is de zevende keer dat het team wereldkampioen zonneracen is geworden.

Direct na de finish vlogen de teamleden elkaar in de armen. Ook de traditionele sprong in de fontein ontbrak niet. "Dit is geweldig, we hebben hier zo hard voor gewerkt", vertelt Sarah Bennink Bolt van team Delft. "De druk van die eerdere overwinningen is enorm. Iedereen verwacht ook dat je gaat winnen, maar je moet het wel nog even doen."

De slag werd geslagen op de derde dag toen de meeste teams last hadden van bewolking. Dankzij een eigen satellietwagen had het team uit Delft de hele dag beschikking over internet en dus over actuele weersinformatie. Daardoor kon de auto voortdurend inspelen op gaten in het wolkendek.